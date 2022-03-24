أمريكا تعتزم استقبال 100 ألف لاجئ أوكراني

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتزم استقبال نحو 100 ألف لاجئ من أوكرانيا، من بين نحو 3.5 مليون لاجئ فروا من الغزو الروسي.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان في وقت لاحق الخميس.

ودأب البيت الأبيض على مدى أسابيع على الإعلان أن الولايات المتحدة ستقبل لاجئين من أوكرانيا، لكن المسؤولين توقعوا أن يرغب معظمهم في البقاء في أوروبا بالقرب من وطنهم أو من أفراد عائلاتهم في جميع أنحاء شرق أوروبا.

وبدورها، حثت وكالات اللاجئين الأممية إدارة بايدن على بذل مزيد من الجهود، قائلة إن الولايات المتحدة يمكنها الإسراع بدخول الأوكرانيين الذين كانوا بالفعل في طور التقدم بطلب لدخول الولايات المتحدة عبر برنامج اللاجئين أو زيادة العدد الإجمالي للأوكرانيين الذين يمكنهم دخول الولايات المتحدة بموجب الحد الأقصى الذي تضعه الإدارة بالتشاور مع الكونغرس.

حددت إدارة بايدن، في السابق، الحد الأقصى اللاجئين لعام 2022 بـ 125000 بعد خفضه إلى مستوى قياسي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى 15000.

بدوره، قال مندوب الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة، أولوف سكوغ إن الدول الأوروبية تواجه أسرع أزمة لاجئين منذ عقود، مؤكدا أنه سيتم توفير الملاذ الآمن لكل الفارين من أوكرانيا.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندير لاين، إنه تم تخريب قارتنا على يد روسيا، مؤكدة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن هذه المأساة الإنسانية.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنها ناقشت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مسألة استيراد الغاز الأمريكي، للتقليل من استخدام الغاز الروسي.

وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن سيتم مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، في محاولة لثنيها عن عدم الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وذلك بعد تجاهل الغرب لضمانات أمنية طالبت بها روسيا.