الخميس 10 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تعدّل واحدة من أشهر مدمراتها الصاروخية

منذ ساعتين
مدمرة أمريكية- أرشيفية

مدمرة أمريكية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

تعمل الولايات المتحدة على تعديل مدمرة “Nitze” الصاروخية التابعة للجيش الأمريكي، وفق ما أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية.

وتبعا للموقع فإن “شركة BAE Systems تلقت عقدا بقيمة 145 مليون دولار لصيانة وتحديث المدمرة الصاروخية Nitze من فئة Arleigh Burke، وأن ممثلين عن الشركة المذكورة أشاروا إلى أن قيمة العقد قد تزداد إلى 161 مليون دولار تبعا للتعديلات التي ستجرى على هذه السفينة”.

وتبعا لشروط العقد سيتم إرساء السفينة في حوض بناء السفن التابع لـ Systems في نورفولك (فيرجينيا)، وسيتعين على مختصي الشركة إصلاح قسم هيكل السفينة الموجود تحت الماء، كما سيقومون بتعديل قمراتها وأماكن إقامة أفراد طاقمها، وسيقومون بتحديث منظومات التسليح ومعدات القيادة والتحكم وبعض المنظومات الأخرى فيها، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التحديث والصيانة في يوليو القادم.

وNitze هي المدمرة رقم 44 من نوع Arleigh Burke التي تم تصنيعها لصالح الجيش الأمريكي، وتنتمي لفئة Flight IIA المعدّلة، وأدخلت الخدمة لصالح سلاح البحرية الأمريكي عام 2005.

يبلغ طول هذه السفينة 155.29 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9200 طن، وتتسلح بقواذف عمودية قادرة على استيعاب 96 صاروخا، بما فيها صواريخ RUM-139 VL-ASROC المضادة للغواصات، وصواريخ SM-2، كما جهّزت برشاشات من عيار 12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، ومنصات لحمل مروحيات “سيهوك” العسكرية.

    المزيد من أخبار العالم

    علم ألمانيا
    ألمانيا تدعو روسيا للعودة لمعاهدة نيو ستارت
    جندي أوكراني فوق مدافع هاوتزر بالقرب من بلدة باخموت
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    معارك دموية في "باخموت".. تصميم روسي وتعزيز أوكراني
    المؤشر الياباني
    أسهم اليابان تستقر عند الإغلاق

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام
    من زلزال تركيا
    "الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة".. عالم عراقيّ يتوقّع موعد "الزلزال المقبل"