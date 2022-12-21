أمريكا تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومة "باتريوت"

أعلنت واشنطن، عن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورا للدفاع الجوي، في صفقة بلغت قيمتها 1.85 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن “حزمة المساعدات تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي”.

وعدد بلينكن قدرات منظومة باتريوت مؤكدا أنها “قادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى، وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها حتى الآن”.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن “المساعدات لأوكرانيا تشمل أيضًا أنظمة دفاع جوي وقدرات تسهم في تنفيذ ضربات دقيقة”.

يأتي هذا فيما أكدت وسائل إعلام، أن “الولايات المتحدة فرضت قيودًا جديدة على إمدادات الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا”.

وردت موسكو على زيارة زيلينسكي لأوكرانيا على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، مؤكدة أن “موقف زيلينسكي لن يصبح أكثر بناء بعد زيارته للولايات المتحدة، ولن يتغير لصالح التفاوض”.

وأكد في تصريحات صحفية، أن موسكو ليس لديها أي توقعات إيجابية من هذه الرحلة.