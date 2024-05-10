أمريكا تعلن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

قال البيت الأبيض (الجمعة 10-5-2024) إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار مع انتظام وتيرة تزويدها بالأسلحة بعد إقرار مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز طلب عدم الكشف عن هويته إن حزمة المساعدات تشمل مدفعية وذخائر لنظام صواريخ متقدمة للدفاع الجوي وذخائر مضادة للدبابات ومركبات مدرعة وأسلحة صغيرة يمكن استخدامها على الفور في ساحة القتال.

ويأتي الإعلان عن المساعدات بعد أن شنت القوات الروسية هجوما بريا بالمدرعات اليوم الجمعة قرب مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد، ثاني أكبر المدن الأوكرانية. كما شنت موسكو هجمات قليلة فتحت بها جبهة جديدة للقتال في الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.

في السياق، قال مصدر عسكري أوكراني رفيع المستوى، الجمعة، إن كييف تتوقع تسلم أول دفعة مقاتلات من طراز إف-16 من حلفائها الغربيين في الفترة من يونيو حزيران إلى يوليو تموز.

وتسعى أوكرانيا للحصول على مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مجابهة تفوق روسيا الجوي خلال الحرب التي اندلعت منذ أكثر من عامين.

وحتى الآن، أعلنت الدنمارك وهولندا والنرويج وبلجيكا التزامها بتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وقال إيليا يفلاش المتحدث باسم القوات الجوية هذا الأسبوع إن بعض الطيارين الأوكرانيين يستأنفون تدريبهم على قيادة الطائرات الحربية.

ودرب شركاء أوكرانيا الغربيون الطيارين والطاقم الأرضي لعدة أشهر.

واضطر الجيش الأوكراني إلى الاعتماد على أسطول صغير نسبيا من الطائرات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في مسعى للتصدي للغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير شباط 2022.