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أمريكا تعيد تصنيف الوضع القانوني للعسكريين المشاركين في مهام الهجرة

منذ 21 دقيقة
علم الولايات المتحدة

علم الولايات المتحدة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب وضعت نحو 1700 من أفراد الجيش تحت قيادة حكام الولايات للمساعدة في تنفيذ قوانين الهجرة، في إطار تعديل في الوضع القانوني للخدمة العسكرية لهؤلاء الأفراد.

وأوضح شون بارنيل المتحدث باسم البنتاجون أن وضع الخدمة لنحو 1200 من العسكريين كانوا يشاركون بالفعل في هذه المهمة قد تم تغييره من “الوضع 10 إلى الوضع 32″، كما تم تفويض 500 فرد إضافي لدعم جهود الهجرة.

والتغيير من الوضع 10 إلى الوضع 32 يعني أن الإدارة الأمريكية ترغب في زيادة قدرة القوات العسكرية على التعامل المباشر مع مهام الهجرة بما يشمل إمكانية التواصل مع المحتجزين لدي إدارة الهجرة.

وأضاف بارنيل في بيان “من خلال التخطيط والتعاون الفعال مع شركائنا في إدارة الهجرة والجمارك، توصلت الوزارة إلى أن بعض الاحتياجات العملياتية قد تتطلب تواصلا مباشرا مع الأفراد المحتجزين لدى الإدارة” ما أدى إلى إعادة تقييم وضع الخدمة العسكرية للمشاركين.

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