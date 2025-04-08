أمريكا تفرض رسوماً جمركية 104% على الصين.. ماذا في التفاصيل؟

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 104 بالمئة على الصين اعتبارا من الساعة (0401 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء.

ويأتي التحرك بعد عدم رفع بكين رسومها الجمركية المضادة على البضائع الأمريكية بحلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن التهديدات والضغوط ليست الطريقة السليمة للتعامل مع بلاده بعد أن وصف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي بأنها تنمر.

وأضاف المتحدث لين جيان في مؤتمر صحافي دوري، إن الرسوم الجمركية “نموذج للتحرك أحادي الجانب وسياسات الحماية والتنمر الاقتصادي”، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضت باسم المعاملة بالمثل لا تخدم إلا مصلحة واشنطن على حساب مصالح الدول الأخرى.

وفرض ترامب، الأسبوع الماضي، رسوما جمركية إضافية بنسبة 34% على السلع الصينية في إطار رسوم باهظة فرضها أيضا على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصين، هذا العام، إلى 54%، وردت الصين بسلسلة من الإجراءات المضادة.

وأحال المتحدث الرد على سؤال يتعلق بما إذا كانت الصين ستدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة لجهات أخرى.

وقال: “إساءة استغلال الولايات المتحدة الرسوم الجمركية يصل إلى حد حرمان الدول، وبالأخص دول جنوب العالم، من حقها في التنمية”، مشيرا إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كل بلد ومعاناة الدول الأقل تقدما من أثر سلبي أكبر.

وأضاف: على جميع الدول دعم التشاور و”التعددية الحقيقية”.

كما حث لين الدول على التشارك في معارضة كل أشكال الأحادية وسياسات الحماية الاقتصادية وحماية النظام الدولي والنظام التجاري متعدد الأطراف وفقا لقيم الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.