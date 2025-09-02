الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا تفرض عقوبات متعلقة بإيران على شبكة من السفن وشركات الشحن

منذ 7 دقائق
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يقودها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس لتهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “من خلال استهداف تدفق عائدات النفط الإيراني، ستعمل وزارة الخزانة على إضعاف قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها”.

وأضاف “ما زلنا ملتزمين بألا يكون النفط الإيراني جزءا من الإمدادات وسنواصل جهودنا للتصدي لمحاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأمريكية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مقدمة 2-زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يهز إقليما أفغانيا مع تجاوز عدد القتلى 1400
زلزال جديد بقوة 5.5 درجة يهز إقليماً أفغانياً مع تجاوز عدد القتلى 1400
النفط
النفط يرتفع قبل اجتماع لتحالف أوبك+
بورصات الخليج
معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
ما القراءة الدبلوماسية للقرار 2790 الذي جدد لقوات "اليونيفيل"؟
سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر-أرشيفية
منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية