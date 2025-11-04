الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
أمريكا تفرض عقوبات متعلقة بكوريا الشمالية على أفراد وكيانات

منذ 43 دقيقة
الخزانة الأمريكية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين قالت إنهم متورطون في مخططات كورية شمالية لغسل الأموال.

وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوة تهدف إلى قطع التمويل عن برامج الأسلحة في كوريا الشمالية.

وقال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان “من خلال توليد الإيرادات لتطوير أسلحة بيونجيانج، فإن هذه الجهات الفاعلة تهدد بشكل مباشر الأمن الأمريكي والعالمي”.

وأضاف “ستواصل وزارة الخزانة ملاحقة من يسهلون هذه المخططات ويجعلونها ممكنة لقطع مصادر الإيرادات غير المشروعة لكوريا الشمالية”.

    المصدر :
  • رويترز

