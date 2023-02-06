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أمريكا تقدم مساعدات للمتضررين في زلزال تركيا وسوريا

منذ 37 دقيقة
جيك سوليفان

جيك سوليفان

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان له إن الرئيس جو بايدن وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الأكثر تضررا في زلزال تركيا وسوريا.

وأضاف سوليفان إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر.

من جهتها  قالت وكالة إدارة الكوارث بتركيا إن 76 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 440 آخرون في الزلزال المدمر الذي هز عدة أقاليم في جنوب البلاد.

وقالت الوكالة إن” 76 من مواطنينا لقوا حتفهم في أضنة وأديامان وملطية وكهرمان مرعش وغازي عنتاب وأصيب 440 مواطنا في شانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وملطية وعثمانية وهاتاي وكلس”.

    المصدر :
  • رويترز

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