أمريكا تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة "10 مليارات دولار"

أعلنت الولايات المتحدة (الجمعة 24-2-2023) تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة عشرة مليارات دولار، منها 250 مليونا لدعم البنية التحتية للطاقة بالبلاد في مواجهة الهجمات الروسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الأموال المخصصة للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا “ستساعد هذه الأموال على إبقاء المدارس مفتوحة وتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات وتدفئة المنازل والملاجئ في جميع أنحاء أوكرانيا”.

وأضاف أن أوكرانيا ستحصل أيضا على منحة تمويلية بقيمة 9.9 مليار دولار من خلال مشروع تابع للبنك الدولي.

وتابع قائلا “هذه الأموال ضرورية لأوكرانيا لأنها تدافع عن نفسها ضد روسيا، كما أنها تضمن استمرار الحكومة الأوكرانية في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ”.

وقُتل عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين والجنود من الجانبين وكذلك فر الملايين من ديارهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022، الذي أدى إلى اندلاع أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفشلت روسيا في تحقيق نصر سريع مما يصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها “عملية خاصة” تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا و”القضاء على النازية” بها.

ودأبت روسيا على مهاجمة البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، والتي يرى مسؤولون غربيون أنها محاولة لإضعاف الروح المعنوية الأوكرانية في الحرب البرية الطاحنة.

ووفقا لمسودة وثيقة أخرى، فإن مبلغ 300 مليون دولار المزمع تقديمه إلى مولدوفا يشمل 80 مليون دولار لدعم الميزانية بعد ارتفاع أسعار الكهرباء و135 مليون دولار لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية و85 مليون دولار لتحسين قدرة مولدوفا على الحصول على إمدادات الطاقة من مصادر بديلة.