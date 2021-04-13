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أمريكا تقرر نشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا

13 - أبريل - 2021
الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي-أرشيفية

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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، أن بلاده ستنشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا، في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في مستهل أول زيارة يجريها إلى أوروبا.

وقال أوستن للصحافيين، بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور: “قدمت إيجازا للوزيرة بشأن نيتنا نشر نحو 500 عنصر أميركي إضافي بشكل دائم في منطقة فيسبادن، في موعد أقربه خريف العام الجاري”.

وأكد أوستن أن الولايات المتحدة لن تسمح للنزاع بشأن مشروع “نورد ستريم” لخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا المثير للجدل بالإضرار بالعلاقات مع برلين.

وقال: “أعربنا عن معارضتنا لهذا الاتفاق والنفوذ الذي سيمنحه في الواقع إلى روسيا. لكننا لن ندع هذه المسألة تقف في طريق العلاقة الرائعة التي تربطنا بألمانيا”.

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