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أمريكا تقرض 45.2 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي في أول دفعة منذ الحرب

21 - مارس - 2026
بيانات الطاقة الأمريكية

بيانات الطاقة الأمريكية

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أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها منحت عقودا لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تشمل بي بي برودكتس نورث أمريكا، وجونفور يو إس إيه، وماراثون بتروليوم، وشل تريدينج.

وتقوم إدارة ترامب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأمريكية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق “دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين”.

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط حوالي 200 مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.

    المصدر :
  • رويترز

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