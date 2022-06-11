أمريكا تلغي هذا الشرط للمسافرين جوا

ألغت الولايات المتحدة أمرا بإلغاء شرط بدأت تطبيقه منذ 17 شهرا بضرورة اجراء اختبارات لإثبات عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة جوا بكوفيد-19 في خطوة تأتي بعد ضغوط مكثفة من شركات الطيران وصناعة السفر.

وأصدرت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي أمرا برفع هذا الشرط اعتبارا من الساعة 0400 بتوقيت جرينتش يوم الأحد قائلة إنه” غير ضروري في الوقت الحالي”.

وكان هذا الشرط أحد آخر شروط السفر الرئيسية للولايات المتحدة بشأن كوفيد-19. ويأتي إلغاؤه مع بدء موسم السفر الصيفي واستعداد شركات الطيران بالفعل لطلب قياسي. وقالت شركات الطيران إن أمريكيين كثيرين لم يسافروا دوليا بسبب مخاوف من أن تثبت الاختبارات إصابتهم بكوفيد-19 وأن تتقطع بهم السبل في الخارج.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية كزافييه بيسيرا إن هذا القرار يستند إلى العلم والبيانات المتاحة. وأضاف أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “لن تتردد في إعادة شرط اختبار ما قبل المغادرة إذا لزم الأمر فيما بعد”.

وقال مسؤول بالإدارة إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعيد تقييم القرار خلال 90 يوما.

وألزمت الولايات المتحدة المسافرين الدوليين القادمين إليها تقديم اختبارات تثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19 قبل مغادرة الدول القادمين منها منذ يناير كانون الثاني 2021. وفي ديسمبر كانون الأول شددت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها القاعدة لمطالبة المسافرين بإجراء اختبار يثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19 في غضون يوم واحد قبل رحلتهم الجوية إلى الولايات المتحدة بدلا من ثلاثة أيام.

ولم تطلب المراكز هذا الاختبار بالنسبة للمعابر الحدودية البرية.

وألغت بالفعل دول كثيرة في أوروبا ومناطق أخرى شرط الاختبار.

وما زالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تشترط على معظم المواطنين غير الأمريكيين التطعيم ضد كوفيد-19 للسفر إلى الولايات المتحدة.