أمريكا تمنع وفد إيران المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة من التسوق في نيويورك

فرضت الولايات المتحدة قيودا صارمة على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شملت تقييد حركته وحظر دخوله إلى متاجر الجملة والسلع الفاخرة.

وقال تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى “زيادة الضغط” على المؤسسة الدينية الإيرانية، متهما إياها بالسماح للمسؤولين بشراء البضائع الفاخرة في الخارج بينما يعاني الإيرانيون من “الفقر والبنية التحتية المتداعية ونقص المياه والكهرباء”.

ويجتمع قادة العالم في نيويورك في سبتمبر أيلول من كل عام أياما عدة لإلقاء خطابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تبدأ دورتها الثمانون غدا الثلاثاء.

ويشكل الاقتصاد التحدي الأكبر بالنسبة لرجال الدين الحاكمين في إيران، الذين يخشون من تجدد الاحتجاجات التي بدأت في 2017 داخل المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط الغاضبة من الفقر المتزايد بسبب العقوبات وسوء الإدارة وفساد الدولة.

وعلى الرغم من ارتيابها الشديد تجاه الولايات المتحدة، والرئيس دونالد ترامب على وجه الخصوص، فإن طهران تشعر بقلق كبير من أن الغضب الشعبي المتزايد بسبب الصعوبات الاقتصادية قد يضعف المؤسسة الحاكمة.

ولهذا السبب، وعلى الرغم من موقف قادتها الدينيين المتصلب في العلن، فإن إيران تفضل الدبلوماسية لحل النزاع المستمر منذ عقود مع الغرب بشأن برنامجها النووي.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية. ودأبت طهران على نفي ذلك.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ يونيو حزيران عندما انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في مهاجمة مواقع نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.

وهناك مخاوف متزايدة بين الحكام الدينيين في إيران بشأن ما يعتبرونه نية ترامب للإطاحة بهم.

وزادت مخاوف طهران بسبب مسارعة ترامب إلى إحياء حملة “أقصى الضغوط”، التي بدأها في ولايته الرئاسية الأولى، وتستهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر عبر فرض مزيد من العقوبات فضلا عن إضعاف اقتصاد البلاد الهش أصلا.

وقال بيجوت إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد أمر بحصر تنقل الوفد الإيراني بين الفندق الذي يقيمون فيه ومقر الأمم المتحدة وقصر ذلك على الأعمال الرسمية فقط.

ولم تعلق وزارة الخارجية الإيرانية بعد على القيود التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية.

ويقع مقر الأمم المتحدة في وسط مانهاتن. وقبل القيود الجديدة، كان يسمح لأعضاء الوفد الإيراني بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية لدى المنظمة الدولية ومقر إقامة السفير الإيراني بالمنظمة ومطار جون كنيدي الدولي في حي كوينز بمدينة نيويورك.

وقال بيجوت “يبقى أمن الأمريكيين على رأس أولوياتنا”، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح للنظام الإيراني باستغلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدما فيما أسماه “برنامجه الإرهابي” أو التمتع بامتيازات يحرم منها شعبه.

وأضاف “هذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للمساءلة ومستقبل أفضل”.