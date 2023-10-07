أمريكا تندد بهجمات حماس وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (السبت 7-10-2023) إن الولايات المتحدة تندد بهجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأضاف بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية “لا يوجد أي مبرر للإرهاب على الإطلاق. نتضامن مع حكومة وشعب إسرائيل، ونقدم تعازينا لأسر الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في هذه الهجمات”.

وتابع “سنبقى على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين. والولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت إن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان امتلاك إسرائيل “كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها”.

وأضاف في بيان “ستعمل وزارة الدفاع خلال الأيام المقبلة على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب”.