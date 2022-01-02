أمريكا.. حرائق الغابات في ولاية كولورادو تدمر 1000 مبنى

دمرت حرائق الغابات ما يقارب ألف منزل ومبان أخرى، بالإضافة لتضرر عشرات المباني، وفقدان ثلاثة أشخاص، وفق ما قال مسؤولون في ولاية كولورادو الأميركية.

وأفاد قائد شرطة مقاطعة بولدر، جو بيلي، أن المحققين ما زالوا يحاولون معرفة سبب الحريق الذي اندلع الخميس.

وأضاف أن السلطات تتبعت عددا من البلاغات ونفذت أمر تفتيش في مكان واحد.

وكان المسؤولون قد قدروا في وقت سابق أنه قد جرى تدمير ما لا يقل عن 500 منزل، وأن العدد قد يصل إلى ألف.

وغطت حرائق الغابات أحياء بأكملها في المنطقة الواقعة بين دنفر وبولدر، في حين أوضحت السلطات أن الحريق، الذي أشعل النار في مساحة تمتد لما لا يقل عن 24 كيلومتر مربع، لم يعد يمثل خطرا، خاصة بعد سقوط ثلوج خلال الليل.