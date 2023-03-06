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أمريكا.. حريق بموقع بناء مركز لتدريب الشرطة في أتلانتا

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 6 - مارس - 2023 8:53 صباحًا
صورة من مكان الحريق

صورة من مكان الحريق

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ذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن نقلا عن الشرطة أن حريقا شب في موقع بناء مركز تدريب للشرطة في مدينة أتلانتا الأمريكية يوم الأحد بعد احتجاج عند المبنى.

وذكرت محطة دبليو إس بي التلفزيونية أنه كان يمكن رؤية دخان كثيف يتصاعد من على بعد أميال. وقالت إن الأحداث بدأت بمهرجان موسيقي تم تنظيمه كجزء من أسبوع من المظاهرات لحماية غابة حيث يجري بناء مركز التدريب.

وسيصبح المبنى مركزا لتدريب الشرطة والإطفاء على مساحة 85 فدانا في مقاطعة ديكالب.

وشهد الموقع احتجاجا في يناير كانون الثاني تحول إلى أعمال عنف لفترة وجيزة بعد أن أشعل متظاهرون النار في سيارة للشرطة وحطموا نوافذ المباني. ثم تجمع المتظاهرون للاحتجاج على قيام سلطات إنفاذ القانون بقتل ناشط خلال مداهمة لتطهير موقع البناء.

ولم ترد شرطة أتلانتا ومسؤولو الإطفاء على الفور على طلبات الحصول على معلومات.

    المصدر :
  • رويترز

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