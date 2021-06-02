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أمريكا.. رجل إطفاء يفتح النار على زملائه قبل انتحاره في لوس أنجلوس

2 - يونيو - 2021
الشرطة الأمريكية- أرشيفية

الشرطة الأمريكية- أرشيفية

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أقدم رجل إطفاء غلى قتل زميلا له بالرصاص، وأصاب آخر في مقر عملهم بمقاطعة لوس أنجلوس، قبل أن ينتحر خارج منزله بعد قليل من الواقعة.

وقالت إدارة الإطفاء ومسؤولو إدارة المقاطعة، إن إطلاق النار وقع الثلاثاء في محطة الإطفاء بمنطقة أجوا دولسي الصحراوية، التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الشمال من لوس أنجلوس.

وأشارت السلطات إلى أنها لم تحدد بعد الدافع المحتمل وراء الحادث، واكتفت بتعريف المسلح المشتبه به بأنه رجل إطفاء عاد إلى المحطة بعد انتهاء عمله لأسباب غير معروفة، ثم فتح النار على زميليه في العمل.

ووصل مسؤولو المقاطعة إلى منزل المشتبه به بعد وقت قصير من إطلاق النار ليجدوا النار قد أتت عليه.

وقالت السلطات إنها رصدت أيضا جثة رجل، يُعتقد بأنه المسلح، في بركة صغيرة خارج المنزل بدا من بعيد أنه مصاب بعيار ناري في الرأس.

وقال داريل أوسبي رئيس إدارة الإطفاء بلوس أنجلوس في تصريحات صحفية، “اليوم هو حقا يوم حزين ويوم مأساوي لإدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس”، واصفا الحادث بأنه “من أسوأ الأخبار التي تلقيتها في حياتي المهنية”.

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