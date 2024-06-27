الجمعة 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 28 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا ستفرج عن قنابل تزن "500 رطل" لصالح الجيش الإسرائيلي

منذ 32 دقيقة
قذائف أمريكية الصنع لدى الجيش الإسرائيلي

قذائف أمريكية الصنع لدى الجيش الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول أمريكي يوم الخميس إن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل الإفراج عن شحنة قنابل زنة 500 رطل تم تعليقها في مايو أيار على خلفية مخاوف تتعلق بالعملية العسكرية في رفح.

وأوضح المسؤول أن الأمر نوقش هذا الأسبوع خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي وإسرائيلي القول إن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل، حيث تقوم إدارة بايدن بمراجعة جزء آخر من الشحنة يضم قنابل بوزن 1800 وألفي رطل.

كما تم إبلاغ مسؤولين إسرائيليين أن بايدن لا يتلقى أوامر من نتنياهو للإفراج عن الشحنة، وفقاً للموقع الأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الأربعاء إن مساعدين للرئيس جو بايدن أبلغوا غالانت بأن واشنطن ستواصل تعليق شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل لحين استكمال عملية مراجعة.

وعلق بايدن الشحنة الوحيدة مؤقتا في مايو أيار وسط مخاوف من أنها قد تتسبب في سقوط المزيد من القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم ألمانيا
ألمانيا ستمنح الجنسية فقط لمؤيدي "حق إسرائيل في الوجود"
وول ستريت
وول ستريت تغلق دون تغيير يذكر وسط ترقب لبيانات التضخم
قصف إسرائيلي على غزة
غزة تحت النار
في يومها الـ265.. إليكم أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة

الأكثر قراءة

التحذيرات الدولية للبنان تتوالى... فات الأوان
غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
فيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين
للمهوّلين والقلقين.. "لا حرب ولا مَن يحزنون"!