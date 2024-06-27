أمريكا ستفرج عن قنابل تزن "500 رطل" لصالح الجيش الإسرائيلي

قال مسؤول أمريكي يوم الخميس إن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل الإفراج عن شحنة قنابل زنة 500 رطل تم تعليقها في مايو أيار على خلفية مخاوف تتعلق بالعملية العسكرية في رفح.

وأوضح المسؤول أن الأمر نوقش هذا الأسبوع خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي وإسرائيلي القول إن الولايات المتحدة تستعد لتسليم قنابل، حيث تقوم إدارة بايدن بمراجعة جزء آخر من الشحنة يضم قنابل بوزن 1800 وألفي رطل.

كما تم إبلاغ مسؤولين إسرائيليين أن بايدن لا يتلقى أوامر من نتنياهو للإفراج عن الشحنة، وفقاً للموقع الأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الأربعاء إن مساعدين للرئيس جو بايدن أبلغوا غالانت بأن واشنطن ستواصل تعليق شحنة قنابل ثقيلة لإسرائيل لحين استكمال عملية مراجعة.

وعلق بايدن الشحنة الوحيدة مؤقتا في مايو أيار وسط مخاوف من أنها قد تتسبب في سقوط المزيد من القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين في غزة.