أمريكا: سندعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر ومهما كلّف ذلك

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الأحد، إن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا “للمدة التي تستغرقها” حربها ضد روسيا.

وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات من المشرعين الجمهوريين لتوفير جدول زمني لإنهاء الدعم الأمريكي لكييف.

وقال كيربي، في مقابلة تلفزيونية: “لا نعرف، نود أن نراها تنتهي الآن، وكما قال الرئيس بايدن.. سوف ندعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر، وهو يعني ذلك، ومهما كلّف ذلك”.

بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب في أوكرانيا، تدور تكهنات بشأن مدى استمرار صمود الغرب في تعهدات تجاه أوكرانيا على المدى الطويل.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أنه مع انطلاق هذا العام مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام في ألمانيا، بحضور نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يأمل قادة الغرب في إظهار جبهة حازمة ضد موسكو مع اقتراب الذكرى السنوية للعملية العسكرية الروسية.

تصريحات كيربي جاءت رداً على ضغط بعض المشرعين الجمهوريين على إدارة بايدن لتزويد الكونجرس بجدول زمني بشأن الوقت الذي تخطط فيه لوقف دعمها لأوكرانيا.

واستنكر كيربي فكرة أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا “شيكًا على بياض”.

وقال “أولا وقبل كل شيء، لم تكن هناك شيكات على بياض، كل عنصر أرسلناه إلى أوكرانيا تم إجراؤه بالتشاور الكامل مع الكونغرس وقد حصلنا حقًا على دعم رائع من الحزبين.. نتوقع تمامًا أن يستمر ذلك”.

ومنذ شنت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في أوائل عام 2022، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 113 مليار دولار لدعم كييف.

وقال إيفو دالدر، سفير الولايات المتحدة السابق لدى حلف الناتو، ورئيس مجلس شيكاغو للشؤون العالمية: “أعتقد أن الحالة المزاجية ستتسم بالوحدة والتصميم، فالقادة الغربيون لا يرون سوى القليل من الاحتمالات لعقد محادثات سلام جديرة بالاهتمام ما لم تتمكن أوكرانيا من تحقيق المزيد من المكاسب الإقليمية”.