الجمعة 16 شوال 1442 ﻫ - 28 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا غاضبة من “العنف الوحشي” ضد المتظاهرين العراقيين

منذ 3 ساعات
العراق

العراق

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشر يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ”غاضبة“ من مواجهة المتظاهرين العراقيين بـ“التهديدات والعنف الوحشي“.

وذكرت مصادر أمنية وطبية، أن شخصا قتل وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء؛ عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في الهواء لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط بغداد.

وقال برايس: ”الولايات المتحدة غاضبة من أن المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح قوبلوا بالتهديدات والعنف الوحشي“.

وأضاف: ”نرحب بكل جهد تبذله الحكومة لمحاسبة الفصائل المسلحة على هجماتهم على العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي“.

وانطلقت، يوم الثلاثاء، في عدة ميادين بالعاصمة العراقية بغداد، احتجاجات واسعة للتنديد بحوادث اغتيال النشطاء، وسط مطالبات بالكشف عن المتورطين بتلك العمليات.

جاء ذلك عقب اغتيال الناشط المعروف في محافظة كربلاء، إيهاب الوزني، مطلع الشهر الجاري، فضلا عن اغتيالات سياسية طالت أحد أعضاء التحالفات الانتخابية، وموظفا في مفوضية الانتخابات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ذهب
الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار
لويد أوستن
وزير الدفاع الأميركي: لدينا أصدقاء وحلفاء.. أما الصين فلا
آثار المعارك بين أرمينيا وأذربيجان
استهداف مواقع عسكرية في أذربيجان وأرمينيا تنفي صحة التصريحات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الإبهام
اختبار بسيط للكشف عن مرض “القاتل الصامت” من خلال الإبهام
حسن نصر الله
الجهاز الأمني الإسرائيلي يعلق على حالة نصر الله الصحية.. إصابته بكورونا واردة
سمير صفير
صفير بعد وصوله بيروت.. “كان لا بد من أن يحدث ما حدث لأصحو”