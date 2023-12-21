أمريكا قلقة: محاولة تسريع مساعدات غزة قد تبطئ وصولها

قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إن هناك مخاوف “خطيرة وواسعة النطاق” من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهادف لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة “يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء” وصول المساعدات.

وذكر نيت إيفانز المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “الهدف من هذا القرار هو تيسير زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوسع في ذلك، ولا يمكننا أن نحول بصرنا عن تلك الغاية”، وذلك قبل تصويت مرجح اليوم الخميس.

وأضاف “لا بد أن نضمن أن يساعد أي قرار وألا يضر بالموقف على الأرض”