أمريكا: مجموعة فاغنر اشترت أسلحة كورية شمالية لاستخدامها في أوكرانيا

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية (الخميس 22-12-2022) إن شركة عسكرية روسية خاصة، وهي مجموعة فاغنر، استلمت شحنة من الأسلحة من كوريا الشمالية للمساعدة في تعزيز موقف القوات الروسية في أوكرانيا في مؤشر على اتساع نطاق دور تلك المجموعة في الصراع.

وقال المسؤول الذي طلب من رويترز عدم ذكر اسمه “يمكننا أن نؤكد أن كوريا الشمالية أكملت تسليم شحنة مبدئية من الأسلحة لفاغنر، التي دفعت مقابل العتاد. في الشهر الماضي، أرسلت كوريا الشمالية شحنة صواريخ وقذائف لقوات المشاة لروسيا كي تستخدمها فاغنر”.

والتقدير الأمريكي، الذي استند إلى معلومات مخابرات سيتم الكشف عنها اليوم الخميس، يشير إلى أن كمية العتاد التي سلمتها كوريا الشمالية لن تغير وقائع المعركة في أوكرانيا، لكن المسؤول قال “إننا قلقون من أن كوريا الشمالية تعتزم تسليم المزيد من العتاد العسكري لفاغنر”.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون بأن شحنات الأسلحة الكورية الشمالية انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي ويعتزمون طرح الأمر أمام مجلس الأمن. ويقول خبراء في مجال الأسلحة إن بيونجيانج صنعت صواريخ باليستية قادرة على ضرب أي بقعة في العالم إضافة إلى أسلحة أقصر مدى.

وقال المسؤول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلجأ بشكل متزايد لمجموعة فاغنر التي يملكها حليفه يفجيني بريجوزين للمساعدة في أوكرانيا حيث تعثرت القوات الروسية أثناء محاولتها إسقاط حكومة كييف.

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء عن قيود جديدة على صادرات التكنولوجيا لمجموعة فاغنر في محاولة لمنع الإمدادات عنها.

وقال المسؤول إن الشركة الروسية ومن يساندونها في دول حول العالم سيخضعون لمزيد من العقوبات في الأسابيع المقبلة.

وأضاف المسؤول أن رجل الأعمال الروسي بريجوزين ينفق أكثر من 100 مليون دولار شهريا لتمويل عمليات فاغنر في أوكرانيا لكنه يواجه مشكلات في تجنيد روس للقتال هناك.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدر أن هناك 50 ألفا من فاغنر في أوكرانيا من بينهم عشرة آلاف متعاقد و40 ألف مدان من سجون روسية.

وقال المسؤول “يعتمد الجيش الروسي منذ أشهر على فاغنر لقيادة العمليات القتالية في أجزاء من دونباس، وفي بعض الأوقات يكون المسؤولون العسكريون الروس تابعين لأوامر قيادة فاغنر”.