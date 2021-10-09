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أمريكا.. مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة في جورجيا

9 - أكتوبر - 2021
طائرة صغيرة- تعبيرية

طائرة صغيرة- تعبيرية

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أعلنت ولاية ال؟إطفاء في ولاية جورجيا الأمريكية عن، مصرع 4 أشخاص بحادث تحطم طائرة ذات محرك واحد في مطار الولاية شرقي الولايات المتحدة أمس الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية .

وقال مسؤولون في الإطفاء: “كان هناك أربعة اشخاص على متن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بعد تحطمها في مطار دي كالب بيشتري بعد ظهر الجمعة، وجميعهم ​​لقوا حتفهم”.

وذكرت قناة “فوكس-5” التلفزيونية المحلية، أن المطار أغلق بعد الحادث. ولم يتم الكشف عن هوية ركاب الطائرة على الفور.

 

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