أمريكا: نحن على بعد خطوات من حل لإيصال المساعدات لغزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن التوصل إلى حل لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة “على بُعد خطوات”، وإن إعلانا سيصدر قريبا، في حين أبدى العاملون في مجال الإغاثة تشككهم في أن الخطة ستحدث فرقا مع سكان القطاع المتضررين من الصراع.

وتزايدت التوقعات بشأن خطة المساعدات الجديدة لقطاع غزة والذي سُوي بالأرض جراء حملة عسكرية إسرائيلية على مدى 19 شهرا دمرت معظم البنية الأساسية فيه ودفعت سكانه البالغ عددهم ما يقرب من 2.3 مليون نسمة للنزوح عدة مرات.

وانتقد قادة أوروبيون ومنظمات إغاثة خطط إسرائيل للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والاستعانة بشركات خاصة لتوصيل الغذاء للسكان، بعد شهرين من منع الجيش دخول الإمدادات إلى القطاع.

وخلال مؤتمر صحفي دوري، لم تقدم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس تفاصيل تذكر حول الآلية الجديدة، لكنها أشارت إلى “مؤسسة خيرية” قالت إنها ستنفذ الخطة.

وقالت بروس “كنت أتمنى الإعلان عنها اليوم، لكن المؤسسة ستعلن عن ذلك قريبا”.

وأضافت “في حين أنه ليس لدينا أي شيء محدد لنعلنه في هذا الصدد اليوم، ولن أتحدث نيابة عن المؤسسة التي ستتولى هذا العمل، فإننا نرحب بالتحركات الرامية إلى إيصال المساعدات الغذائية العاجلة إلى غزة سريعا بطريقة… تضمن وصول المساعدات الغذائية بالفعل إلى المستهدفين”.