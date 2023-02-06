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أمريكا: نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر

منذ دقيقة واحدة
زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

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قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء الحكومة الاتحادية، لتقييم خيارات الاستجابة للأكثر تضررًا في زلزال سوريا وتركيا.

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة “تشعر بقلق عميق” إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر.

وأعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4:17 صباحًا، (الـ01:17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة “غازي عنتاب”.

وقال التلفزيون السوري الرسمي، إن زلزالًا خلَّف أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ودعا المواطنين إلى المساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم.

من جهتها قالت وكالة الأناضول التركية، إن زلزالًا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، وقع فجر الاثنين، في قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وفي أول حصيلة مبدئية تصدر من السلطات التركية، أعلن صباح اليوم عن مقتل 76 شخصًا على الأقل وإصابة المئات.

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