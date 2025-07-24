أمريكا: نعمل على إدخال المزيد من المساعدات لغزة دون أن تنهبها حماس

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في مؤتمر صحفي دوري إن الوزارة تعمل باستمرار على إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة دون أن تتعرض للنهب من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

واتهم بيجوت حركة حماس بتحويل المساعدات إلى سلاح من خلال النهب. وأضاف “لدينا نظام معمول به، نحاول إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة بطريقة لا تتعرض فيها للنهب من جانب حماس… هذا هو الواقع الذي ندفع من أجله.. محاولة إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى هناك”.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “إن المعاناة والمجاعة اللتين تشهدهما غزة كارثة إنسانية لا توصف ولا يمكن تبريرها”، داعيا إسرائيل إلى السماح فورا بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وأضاف في بيان أن حالة “المعاناة والمجاعة اللتان تشهدهما غزة لا يمكن وصفها أو تبريرها. ورغم خطورة الوضع منذ فترة، فإنه (تفاقم)إلى مستويات لم يسبق لها مثيل ويستمر في التدهور. نشهد كارثة إنسانية”.

وقال ستارمر إنه سيجري اتصالا عاجلا مع شركائه من فرنسا وألمانيا يوم الجمعة لمناقشة ما يمكن فعله “لوقف القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجونه بشدة”.