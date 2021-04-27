أمريكا.. هجوم إلكتروني يستهدف الشرطة في واشنطن

كشفت شرطة العاصمة الأميركية، واشنطن،عن عملية اختراق لأحد خوادم الكمبيوتر الخاصة بها ، مشيرة إلى أنها تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) لمعرفة تفاصيل ما جرى.

وقال هيو كارو، مسؤول الإعلام في مكتب الشرطة: “نحن على دراية بالوصول غير المسوح به إلى خادمنا. وبينما نحدد مدى التأثير الكامل ونواصل مراجعة النشاط، قمنا بإشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق الكامل في هذا الأمر”.

وذكر حساب التويتر الخاص بمجموعة تسمى “vx-underground” أن مجموعة قراصنة تسمى “بابوك رانسوم وير” اخترقت أحد خوادم شرطة العاصمة، وقامت بتسريب بعض البيانات مثل تقارير الشرطة وعمليات اعتقال لـ”أف بي آي” الخاصة باعتقالات الضالعين بأحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير الماضي، ومذكرات داخلية. ونشرت صورا لبعض الوثائق المسروقة، لكن لم تؤكد السلطات صحتها.

وهذه المجموعة من القراصنة تم اكتشافهم هذا العام وقالت تقارير إنهم قاموا باختراق خمس شركات أميركية كبيرة على الأقل.

وكان موقع بوليتيكو قد ذكر في وقت سابق أن قراصنة يشتبه في أنهم روس سرقوا آلاف رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، العام الماضي.

وتحدث مسؤولون أميركيون عن حملة تجسس تسمى SolarWinds حيث قام قراصنة يشتبه في أنهم روس باستخدام برنامج تطوره الشركة الأميركية، التي يطلق عليها هذا الاسم، والذي يستخدم على نطاق واسع في القطاعين الحكومي والخاص في الولايات المتحدة، وقاموا باختراق شبكات وكالات حكومية وأخرى خاصة.

واستهدفت تلك الحملة تسع وكالات أميركية على الأقل وعددا كبيرا من الشركات الخاصة، وهي حملة وجهت الاستخبارات الأميركية أصابع الاتهام فيها للكرملين.