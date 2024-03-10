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أمريكا والأردن تنفذان إنزالا جويا جديدا للمساعدات على غزة

منذ 14 دقيقة
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أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة والأردن نفذتا إنزالا جويا جديدا للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة اليوم الأحد شمل أكثر من 11500 وجبة للفلسطينيين.

وأدى الهجوم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، الذي تدعمه الولايات المتحدة، إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسبب في نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن أحدث عملية إنزال جوي على شمال غزة شملت كميات من الأرز والطحين والمعكرونة والأغذية المعلبة.

وأظهرت بيانات لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أسقطت نحو 135 ألف وجبة في عمليات إسقاط جوي هذا الشهر.

كما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش ببناء ميناء مؤقت لإدخال المساعدات إلى غزة بحرا. وقال البنتاجون يوم الجمعة إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 60 يوما لتشييد الميناء وبدء العمل به، وهي مدة زمنية تقول جماعات الإغاثة إنها طويلة للغاية نظرا لخطر المجاعة الوشيك.

    المصدر :
  • رويترز

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