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أمريكا والصين تعقدان محادثات عسكرية في شنغهاي لخفض التصعيد

3 - أبريل - 2025
الصين وأمريكا -رويترز

الصين وأمريكا -رويترز

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التقى مسؤولون عسكريون أمريكيون وصينيون في شنغهاي لعقد سلسلة اجتماعات قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس إنها تركز على الحد من الأعمال غير الآمنة التي تقوم بها السفن والطائرات العسكرية الصينية.

وجاء في بيان الجيش الأمريكي “سافر مسؤولون عسكريون من الولايات المتحدة إلى شنغهاي بالصين لإجراء محادثات على مستوى العمل تركز على الحد من حوادث الأعمال غير الآمنة وغير الاحترافية التي تقوم بها القوات البحرية والجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني”.

وأضاف البيان أن المحادثات نصف السنوية، والمعروفة باسم مجموعة عمل الاتفاق الاستشاري العسكري البحري، جرت هذا الأسبوع.

ولطالما اشتكت الولايات المتحدة من التحليق والإبحار الخطيرين للجيش الصيني في المنطقة.

واختتم الجيش الصيني أمس الأربعاء مناورات حربية استمرت يومين حول تايوان أجرى خلالها تدريبات بالذخيرة الحية بعيدة المدى في بحر الصين الشرقي، في تصعيد للمناورات حول الجزيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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