أمريكا وحلفاؤها يعلنون الأربعاء عقوبات جديدة على روسيا

قال مصدر مطلع لرويترز إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون غدا الأربعاء مجموعة جديدة واسعة من العقوبات المتعلقة بروسيا.

وأضاف المصدر اليوم الثلاثاء أن العقوبات ستحظر جميع الاستثمارات الجديدة في روسيا، وتزيد القيود على المؤسسات المالية والشركات المملوكة للدولة في روسيا، وتستهدف المسؤولين الحكوميين الروس وعائلاتهم.

وقال المصدر “ستعلن الولايات المتحدة غدا، بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة إضافية من العقوبات التي ستفرض تكاليف كبيرة على روسيا وتدفعها إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية”.

وأضاف أن الإجراءات التي سيتم فرضها غدا ستؤدي إلى “إضعاف الأدوات الرئيسية لسلطة الدولة الروسية، وفرض أضرار اقتصادية حادة وفورية على روسيا”.

وقال المصدر إن هذه الإجراءات يتم اتخاذها بتنسيق كامل مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى في مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي، مما يدل على تصميم الغرب واتحاده في فرض تكاليف لم يسبق لها مثيل على روسيا جراء حربها على أوكرانيا.

وتضر الحرب، والعقوبات الغربية المفروضة ردا عليها، بالاقتصاد الروسي، ويتوقع الخبراء انكماشا يصل إلى 15 بالمئة.

وتقول روسيا إنها شنت “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط لنزع سلاحها والقضاء على النازية في بلد يعتبره بوتين دولة غير شرعية.

وترفض أوكرانيا، وهي بلد ديمقراطي قائم على نظام برلماني، موقف الكرملين، كما يرفضه الغرب ويصفه بأنه ذريعة لغزو غير مبرر.