أمريكا وحلفاؤها يُشددون على أهمية سلامة المنشآت النووية الأوكرانية

قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن جونسون وزعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا شددوا اليوم الأحد في اتصال هاتفي على أهمية ضمان سلامة المواقع النووية في أوكرانيا.

وقال متحدث في مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت في بيان “في اتصال هاتفي مشترك، أكد رئيس الوزراء والرئيس (جو) بايدن والرئيس (إيمانويل) ماكرون والمستشار (أولاف‭‭(‬‬ شولتس التزامهم الصارم بدعم أوكرانيا في مواجهة غزو روسيا لها”.

أضاف المتحدث أنهم “شددوا على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية (الأوكرانية) ورحبوا بالمناقشات الأخيرة حول تمكين بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (من الوصول) إلى منشأة “زابوريجيا” النووية.

ارتفعت وتيرة التحذيرات من كارثة نووية بعد سيطرة روسيا على محطة الطاقة النووية زابوريجيا في أوائل مارس/ آذار، في الأسبوع الثاني من غزوها لأوكرانيا.

وتبادلت موسكو وكييف التحذيرات بشأن “هجوم محتمل” على محطة زابوريجيا النووية في جنوب شرق أوكرانيا، ما أدى إلى فرار بعض السكان المنطقة المحيطة بالمحطة، وسط تحذيرات دولية من “كارثة نووية عالمية”.

وتعد زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتسيطر القوات الروسية عليها منذ مارس، وكانت المحطة هدفا لقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهام بتنفيذه، منذ منذ نهاية يوليو، وفقا لفرانس برس.