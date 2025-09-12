أمريكا ودول أخرى تنتقد روسيا بسبب اختراق طائرات مسيرة لأجواء بولندا

انضمت الولايات المتحدة إلى حلفائها الغربيين في بيان مشترك، اليوم الجمعة، للتعبير عن القلق إزاء اختراق طائرات مسيرة روسية المجال الجوي في بولندا واتهمت موسكو بانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي.

ودعا البيان، الذي تلاه وزير الدولة في وزارة الخارجية البولندية مارتشين بوساتسكي قبل اجتماع لمجلس الأمن، روسيا أيضا إلى وقف “حربها العدوانية على أوكرانيا” والكف عن المزيد من الاستفزازات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن اختراق الطائرات المسيرة الروسية لأجواء بولندا ربما حدث عن طريق الخطأ.