أمريكا وقطر تبحثان كيفية إخراج المصابين بجروح خطيرة والرهائن من غزة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس السبت 11\11\2023 لمناقشة الجهود الرامية لإجلاء المصابين بجروح خطيرة من غزة.

وأضاف المتحدث أن بلينكن ورئيس الوزراء القطري بحثا أيضا زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

هذا ودعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، قائلا إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وقال في بيان “هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية”.

وأضاف “يجب (…) تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان”.

وأردف “وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين”.