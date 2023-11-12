الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكا وقطر تبحثان كيفية إخراج المصابين بجروح خطيرة والرهائن من غزة

منذ 14 دقيقة
قطر - الولايات المتحدة الأمريكية

قطر - الولايات المتحدة الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس السبت 11\11\2023 لمناقشة الجهود الرامية لإجلاء المصابين بجروح خطيرة من غزة.

وأضاف المتحدث أن بلينكن ورئيس الوزراء القطري بحثا أيضا زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

هذا ودعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة وإجلاء مرضى المستشفيات الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، قائلا إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وقال في بيان “هذه الأعمال العدائية تؤثر بشدة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والأطقم الطبية”.

وأضاف “يجب (…) تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا، وينبغي إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان”.

وأردف “وفي هذا السياق، نحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)
غزة تحت النار
أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يدعو لهدن إنسانية فورية في غزة
الدكتور محمد الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس
غزة تحت النار
مستشار الرئيس الفلسطيني: لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة والقدس
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
سوليفان: بايدن يريد إعادة العلاقات العسكرية مع الصين

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
طائرات مسيرة- أرشيفية
"سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
معاريف تتحدث عن "ضربة إسرائيلية شديدة" لحزب الله!