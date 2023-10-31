أمريكا و إسرائيل.. توظيف النصّ الديني لخدمة العدوان!

رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد الجمهوري مايك جونسون يقول: ‏”بصفتنا مسيحيين، نعتقد أن الكتاب المقدس يعلمنا بوضوح شديد أننا يجب أن نقف مع إسرائيل”، عبارة تشير إلى عمق التيه الأمريكي الموظف دينياً وسياسياً لخدمة إسرائيل المعتدية الآن.

‏ونتنياهو يستحضر العماليق من التراث الإنجيلي، وهم العرب البائدة، والوصية للعبرانيين حسب زعمه، أن يباد العرب عن بكرة أبيهم، ويقتل الرجال والنساء، والرضع والابقار، والاغنام والابل والحمير، ولا يبقى منهم أحد.

‏وحتى فرضية هل حدث اختراق كبير للمخابرات الإسرائيلية ‏وقامت حماس بهجوم استباقي؟ فإن وثائق سياسية تمّ تخلطيها بأفكار دينية مغلوطة يزعم أنها مسربة من وزارة المخابرات الإسرائيلية و يُقال فيها إن الحرب في غزة هي جزء من بطولات هرمجدون.

لكن للأسف كل هذا التوتر الحاصل و الخطاب العنصري الموجود أمريكيا وإسرائيلياً، يتلاقى مسبقًا مع الهدف المنشود الآن وهو طرد مليوني فلسطيني بحسب المعطيات المتوفرة.

‏ بل وسيتم تنفيذ عمليات لإخلاء شمال غزة والسماح بالعمليات البرية و سيتم تنفيذ عمليات برية متتابعة من شمال غزة إلى جنوبها وسيتم ترك الطرق مفتوحة في جميع أنحاء رفح حتى يتمكن المدنيين من الهجرة وسيتم إنشاء “مخيمات” في شمال سيناء، ولاحقا سيتم بناء مدن لتوطين الفلسطينيين في مصر و هذا ما حاول جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض تأكيده قبل ساعات و لو إشارة.

و مع تصاعد مستوى العنف ضد مدنيي غزة، يبرز خطاب ديني صهيوني متشدد يدعو للعنف ضد فلسطينيي الضفة الغربية والهجوم على مواقع أخرى بالضفة الغربية المحتلة.