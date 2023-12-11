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أمريكيون يهود يدوّنون رسائل على قذائف إسرائيلية تستهدف غزة

منذ 46 دقيقة
الجيش الاسرائيلي-ارشيفية

الجيش الاسرائيلي-ارشيفية

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بينما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء اليوم الاثنين 11\12\2023، 18 ألفا و205 شهداء، إضافة إلى 49 ألفا و645 جريحا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

يرسل جيش الإحتلال القذائف ويكتب عليها رسائل متنوعة فبعد المذيعة الإسرائيلية الشهيرة، كتبت مجموعة من اليهود الأميركيين رسائل على قذائف تستهدف قطاع غزة خلال زيارتهم موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة متاخمة للقطاع.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إنها رصدت زيارة الأميركيين وهم يرتدون زيا مدنيا لموقع ناحل عوز العسكري حيث تتجمع وحدات من المدفعية الإسرائيلية التي تقصف غزة.

وكتب أفراد المجموعة عبارات على قذائف المدفعية، بعضها يحرض على قصف غزة، وأخرى تستخف بأرواح المدنيين الفلسطينيين.

وفي حديث مع الأناضول، قال أحد أفراد المجموعة رافضا الكشف عن هويته إنهم يهود جاؤوا من الولايات المتحدة لزيارة إسرائيل.

وأضاف أنه كتب اسم منطقته بالولايات المتحدة على إحدى القذائف، في حين كتب آخر “مع وافر تحياتنا” على قذيفة أخرى.

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