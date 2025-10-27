الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمر اعتقال جديد يصدر بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو

منذ 3 دقائق
مؤيدو حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا يحتجون أمام محكمة بإسطنبول-رويترز

مؤيدو حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا يحتجون أمام محكمة بإسطنبول-رويترز

A A A
طباعة المقال

أصدرت محكمة تركية، اليوم الاثنين، أمراً جديداً باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المسجون حالياً، بتهمة “التخابر السياسي”، في خطوة تُعد تصعيداً جديداً في مواجهة المعارضة.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه إمام أوغلو وحزبه، حزب الشعب الجمهوري، مجموعة من التهم التي ينفونها، في إطار حملة قانونية مستمرة منذ عام، اعتبرها منتقدو الحكومة تهدد مكانة تركيا الديمقراطية. وكان إمام أوغلو محتجزاً منذ مارس على خلفية تهم فساد منفصلة، وصدر بحقه حكم بالسجن في يوليو بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في إسطنبول.

ونفى إمام أوغلو التهمة الأخيرة خلال جلسة عقدت الأحد، مؤكداً في بيان من السجن يوم الجمعة أن هذه الاتهامات تمثل “افتراء وكذب وتآمر لا يُصدق”.

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، شمل أمر الاعتقال أيضاً شخصين آخرين، من بينهم ميردان يانارداغ، رئيس تحرير قناة تيلي 1 الإخبارية التي سيطرت عليها الدولة مؤخراً بسبب اتهامات بالتجسس. ويُذكر أن المعارضة حققت انتصاراً جزئياً الجمعة الماضي، بعد رفض محكمة أخرى محاولة لإطاحة زعيم حزب الشعب الجمهوري وإبطال المؤتمر العام للحزب لعام 2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز
وزيرة الخزانة البريطانية تتفائل بإمكانية إبرام اتفاق تجاري مع الخليج
الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا ترتفع إلى مستويات قياسية مع تفاؤل بشأن اتفاق تجاري بين أمريكا والصين
زير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
روبيو : الضربة الإسرائيلية لغزة لا تشكل انتهاكاً لوقف النار

الأكثر قراءة

مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟
مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!