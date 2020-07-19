أمر ملكي سعودي: تعيينات جديدة في مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسيّة

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صدر أمر ملكي بتعيين الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائبا لرئيس مجلس الإدارة، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضوًا في مجلس الإدارة، على ما أوردت وكالة الانباء السعودية (واس).

وشكر الأمير بندر بن خالد الفيصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “لهذه الثقة الكريمة التي تعد تشريفا كبيراً في سبيل خدمة هذه الرياضة العريق، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في كل ما ينهض بالفروسية السعودية ويضعها في مكانتها اللائقة…”.

وتعهد أن “يعمل، وزملاءه أعضاء مجلس الإدارة، على كل ما يجّسد توجهات القيادة الرشيدة وما يرتقي بالفروسية السعودية ويحقق تطلعات محبيها والمهتمين بها في جميع المجالات”.