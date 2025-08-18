أمطار غزيرة تعطل حركة المرور وتغرق الطرق في مومباي بالهند

اجتاحت أمطار غزيرة اليوم الاثنين العاصمة المالية للهند مومباي مما أدى إلى تعطيل رحلات جوية وغمر شوارع وإغلاق مدارس.

وقالت الأرصاد الجوية إن بعض المناطق في مومباي سجلت هطول أمطار غزيرة تتجاوز 140 ملليمترا صباح اليوم الاثنين مما تسبب في اختناقات مرورية جراء تكدس السيارات على الطرق المغمورة بالمياه.

وأصيب شخصان بجروح إثر انهيار سلم داخلي في مبنى مكون من طابقين في المنطقة الجنوبية للمدينة وذلك في وقت متأخر من ليلة الأحد. وحذرت الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وأصدرت تحذيرا مرتفعا في مومباي والمناطق المجاورة فيما طالبت السلطات السكان بالتزام منازلهم.

وأفاد موقع نيودلهي تي.في الإخباري بأن ما لا يقل عن تسع رحلات قادمة إلى مومباي ألغت هبوطها، دون أن يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الرحلات قد حُولت إلى وجهات أخرى أم لا.وأسفرت الأمطار الغزيرة خلال الأسبوعين الماضيين عن مقتل العشرات وإغراق قرى في مناطق جبال الهيمالايا بالهند.