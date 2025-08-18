أمطار قاتلة في باكستان.. مئات الضحايا وانهيارات أرضية تجتاح شمال غرب البلاد

قال مسؤول حكومي إن السلطات في باكستان استأنفت اليوم الاثنين عمليات الإنقاذ والإغاثة في شمال غرب البلاد حيث أسفرت سيول مفاجئة عن مقتل أكثر من 300 شخص بعد أن أجبرت الأمطار الغزيرة السلطات على تعليق الجهود لعدة ساعات.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الجمعة أدت إلى سقوط قتلى وإلحاق دمار بعدد من المناطق الشمالية.

وفي المناطق الجبلية، تسببت الأمطار في حدوث سيول فضلا عن انهيارات طينية وصخرية جرفت منازل ومباني ومركبات وممتلكات.

وكانت منطقة بونر الأكثر تضررا حيث تجاوز عدد القتلى فيها 200 شخص.

وذكر عابد وزير المسؤول بالحكومة المحلية لرويترز أن الأمطار الغزيرة في المناطق المتضررة من السيول بما في ذلك بونر أجبرت فرق الإنقاذ على تعليق جهود الإغاثة لعدة ساعات اليوم الاثنين.

وقال “أولويتنا الآن هي فتح الطرق ومد الجسور وتقديم الإغاثة للمتضررين”.

وأوضح وزير الإعلام عطا الله تارار لقناة جيو نيوز التلفزيونية المحلية أنه جرى إرسال مواد إغاثية إلى المناطق المتضررة.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في بيان أن مواد الإغاثة تشمل الغذاء والأدوية والبطانيات والخيام ومولدا كهربائيا ومعدات سحب المياه.

وقال مسؤولون إن بونر الواقعة على بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة بالسيارة من العاصمة إسلام اباد تعرضت لما تسمى بظاهرة انفجار السحب وهي ظاهرة نادرة يهطل فيها أكثر من 100 ملليمتر من الأمطار خلال ساعة واحدة في منطقة صغيرة.

وأضاف المسؤولون أن معدل هطول الأمطار في بونر تجاوز 150 ملليمترا خلال ساعة واحدة صباح الجمعة.