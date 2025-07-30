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أمواج مد عاتية متوقعة تضرب أرخبيل الماركيز في بولينيزيا الفرنسية

منذ 33 دقيقة
تسونامي- تعبيرية

تسونامي- تعبيرية

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أصدرت السلطات في جزر بولينيزيا الفرنسية تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي) لأرخبيل الماركيز، حيث كان من المتوقع أن تضرب أمواج يتراوح ارتفاعها بين 1.10 و2.20 متر عددا من جزر الأرخبيل الليلة الماضية.

وجاءت التحذيرات في أعقاب زلزال بلغت قوته 8.8 درجة ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وحثت السلطات السكان على الانتقال إلى أراض مرتفعة واتباع التعليمات الرسمية، بما في ذلك تأمين القوارب أو نقلها بعيدا عن الشاطئ.

وقالت السلطات المحلية إن الأرخبيلات الأخرى في بولينيزيا الفرنسية قد تتأثر بأمواج يقل ارتفاعها عن 30 سنتيمترا، والتي لا تتطلب الإخلاء أو الاحتماء.

وتغطي بولينيزيا الفرنسية مساحة 4200 كيلومتر مربع من المحيط الهادي. وتتكون من 118 جزيرة، مقسمة على خمسة أرخبيلات.

    المصدر :
  • رويترز

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