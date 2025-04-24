"أميركان إيرلاينز" تسحب توقعات أرباحها لعام 2025 بسبب رسوم ترامب

سحبت الخطوط الجوية الأمريكية “أميركان إيرلاينز”، اليوم الخميس، توقعاتها لأرباح عام 2025، علفى غرار نظيراتها، إذ أن حالة الضبابية التي تسببها الرسوم الجمركية تجعل من الصعب على شركات الطيران التنبؤ بالطلب على السفر.

وأشعلت السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها حربا تجارية عالمية وزادت من احتمالات انزلاق العالم إلى حالة ركود وهو ما يجعل العملاء يحجمون عن الإنفاق على السفر.

ويضع التباطؤ الاقتصادي ضغوطا على شركات الطيران الأمريكية الكبرى، التي كانت تستفيد قبل شهرين فقط من الطلب القوي على السفر واستقرار الأسعار.

وأعلنت الشركة عن خسارة صافية 473 مليون دولار أو 72 سنتا للسهم للربع المنتهي في مارس آذار، مقارنة بخسارة قدرها 312 مليون دولار أو 48 سنتا للسهم في العام السابق.

وكانت الشركة توقعت في وقت سابق تحقيق ربح سنوي معدل للسهم يتراوح بين 1.70 دولار و2.70 دولار.