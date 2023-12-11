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أميركا أجرت أبحاثا عن فيروس كورونا قبل تفشيه بين 2016 و2020

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2023 8:02 مساءً
منظمة الصحة العالمية تعتبر أن كورونا لم يعد يشكل حالة صحية عالمية طارئة

كورونا- رويترز

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أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية تلقت وثائق تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة أجرت أبحاثًا حول فيروس كورونا في الفترة من 2016 إلى 2020.

وبحسب ما نقلت وكالة “تاس” للأنباء، قال كيريلوف، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين: “بمصادفة غريبة، سبق انتشار الوباء عدد من المشاريع البحثية حول دراسة منهجية لفيروسات كورونا، والتي مولتها الإدارة الأميركية”.

وأضاف بالقول: “تشير التقارير لدينا حول مشروع “تقييم مخاطر فيروس كورونا” والعدوى الناشئة من الخفافيش آكلة الحشرات في أوكرانيا وجورجيا إلى الأبحاث حول فيروسات كورونا بين عامي 2016 و2020″.

وأصاب فيروس كورونا العالم بالشلل التام بنهايات عام 2019 ومطلع 2020، كما تسبب بخسائر فادحة للاقتصاد العالمي، خلافاً لملايين الوفيات جراء الفيروس ومتحوراته.

    المصدر :
  • وكالات

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