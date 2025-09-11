الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
أميركا.. ارتفاع أسعار المستهلكين خلال أغسطس

منذ 3 دقائق
علم الولايات المتحدة مرفوع أمام مبنى الكابيتول الأمريكي أثناء انعقاد مجلس الشيوخ الأمريكي. رويترز

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع على أساس شهري في أغسطس\آب، فيما زادت على أساس سنوي بأكبر وتيرة في سبعة أشهر، ولكن من غير المتوقع أن تحول البيانات دون خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل على خلفية ضعف سوق العمل.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة في الشهر الماضي، بعد زيادة 0.2 بالمئة في يوليو تموز. وخلال اثني عشر شهرا حتى أغسطس\آب، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني بعد ارتفاعه 2.7 بالمئة في يوليو\تموز.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة وزيادتها 2.9 بالمئة على أساس سنوي.

وقد يؤجج تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المخاوف من الركود التضخمي بعد أنباء سلبية في الآونة الأخيرة من سوق العمل.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه بالنسبة نفسها في يوليو تموز. وخلال اثني عشر شهرا حتى أغسطس آب، ارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة بعد زيادة على أساس سنوي بالنسبة عينها في يوليو تموز.

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل. ويرصد البنك مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل تحقيق هدفه المتمثل في التضخم عند اثنين بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

