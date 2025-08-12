أميركا.. استهلاك الكهرباء سيرتفع لمستويات قياسية في 2025 و2026

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء إن استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة سيرتفع إلى مستويات قياسية في 2025 و2026، وذلك في توقعاتها قصيرة الأجل للطاقة.

وتوقعت الإدارة أن يرتفع الطلب على الكهرباء إلى 4186 مليار كيلو وات في الساعة في 2025 و4284 مليارا في 2026، من الرقم القياسي 4097 مليارا في 2024.

وتأتي هذه الزيادات في الطلب جزئيا من مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ومع زيادة استخدام المنازل والشركات للكهرباء وتقليل استخدام الوقود الأحفوري للتدفئة والنقل.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن ترتفع مبيعات الكهرباء في 2025 إلى 1515 مليار كيلو وات في الساعة للمستهلكين العاديين، و1476 مليارا للعملاء التجاريين، و1051 مليارا للعملاء الصناعيين.

وتقارن هذه التوقعات بأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1509 مليارات كيلو وات في الساعة للمستهلكين العاديين في 2022، و1434 مليارا للعملاء التجاريين في 2024، و1064 مليارا للعملاء الصناعيين في 2000.