الأثنين 9 شوال 1446 ﻫ - 7 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أميركا.. اعتقال حاخام مؤيداً لإسرائيل بتهمة التحرش

منذ 6 ساعات
الشرطة الأميركية

الشرطة الأميركية

وكالة الأناضول
A A A
طباعة المقال

أوقفت السلطات الأميركية بتهمة التحرش الجنسي بطفل، حاخامًا مؤيدًا لإسرائيل في مدينة دالاس، كان يزعم أن حركة حماس اغتصبت نساء وأطفالا إسرائيليين في قطاع غزة.

وحددت السلطات كفالة قدرها 100 ألف دولار للحاخام إسحاق مائير سابو، البالغ من العمر 43 عامًا، الذي يعمل مديرًا لقسم الحياة اليهودية في مدرسة يهودية خاصة، في حين أعلنت إدارة المدرسة قطع علاقتها معه، في أعقاب اعتقال شرطة دالاس سابو بتهمة التحرش الجنسي بطفل صغير في المدرسة.

وأشارت تقارير إعلامية أن سابو، من مواليد إسرائيل وأب لـ5 أطفال، وخدم في وحدات الدبابات بالجيش الإسرائيلي، كما أنه يقود جماعة في كنيس يسمى تفيريت إسرائيل شمال دالاس منذ 2022، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وبرز سابو، خلال المسيرات المؤيدة لإسرائيل في دالاس بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث زعم أن عناصر حماس مارسوا عنفًا جنسيًا جماعيًا ضد النساء والأطفال الإسرائيليين.

وقد أكدت منظمات دولية مستقلة عدم العثور على أي أدلة تثبت صحة مثل هذه الادعاءات التي كثيرًا ما يروج لها مؤيدو إسرائيل، في حين دعت حركة حماس في أوقات سابقة إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في مزاعم أممية بارتكاب عناصرها انتهاكات جنسية مجددة رفضها تلك المزاعم.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت حماس، هجوما مفاجئا على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لغزة، ردا على اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمقدسات، في حين شنت إسرائيل حرب إبادة بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

    المزيد من أخبار العالم

    أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز
    وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يبحثون أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد
    علم روسيا والصين
    مشاورات بين روسيا والصين وإيران غداً بشأن برنامج طهران النووي
    علم هولندا
    هولندا تشدد القيود على الصادرات العسكرية إلى إسرائيل

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فيديو.. اشكال كبير وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي
    طقس لبنان
    أجواء شتوية بامتياز ابتداءً من الخميس.. ماذا في التفاصيل؟
    مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط. رويترز
    الجديد: أورتاغوس وضعت لبنان أمام فرصة أخيرة قبل التّصعيد