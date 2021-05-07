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أميركا تؤكد: لن نلغي تجميد أصول إيران كبادرة حسن نية أحادية الجانب

7 - مايو - 2021
اميركا وايران

اميركا وايران

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة عبر “تويتر” أن “التقارير التي تفيد بأننا نعتبر إلغاء تجميد الأصول الإيرانية بمثابة لفتة أحادية الجانب تجاه طهران غير صحيحة.. كما قلنا سابقا يجب أن تكون أي خطوة أمريكية ذات مغزى جزءا من عملية تشمل كلا الجانبين”.

تصريحات برايس تأتي بعد تقرير لتلفزيون “سي إن إن” جاء فيه أن الولايات المتحدة تدرس إلغاء تجميد مليار دولار يمكن للسلطات الإيرانية استخدامها لأغراض إنسانية.

وعلى مدى عدة أسابيع، استضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات منتظمة للجنة الاتفاق النووي مع إيران، وبينها اجتماعات غير رسمية.

وتم حتى الآن تشكيل ثلاث مجموعات خبراء عاملة، اثنتان منها معنيتان برفع العقوبات الأميركية عن إيران والقضية النووية وتبحثان عن خطوات ملموسة يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل، أما مهمة فريق المجموعة الثالثة فهي الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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