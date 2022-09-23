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أميركا تتهم روسيا بترحيل أكثر من مليون أوكراني قسرًا

منذ 15 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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أشارت السفيرة الأميركية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الى أن روسيا رحّلت قسرًا ما بين 900 ألف و1.6 مليون أوكراني، نقلًا عن مصادر لم تسمها، وحثت لجنة تحقيقات مفوضة من الأمم المتحدة على تحري الأمر.

وقالت السفيرة الأميركية “ميشيل تيلور” لمجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرًا:‭ ‬”نحث المفوضين على مواصلة فحص الأدلة المتزايدة على عمليات التصفية والترحيل القسري والإخفاء القسري التي تنفذها روسيا” في إشارة إلى لجنة التحقيق المعنية بأوكرانيا.

وأضافت أن “مصادر عديدة تشير إلى أن السلطات الروسية استجوبت واحتجزت ورحّلت قسرًا بين 900 ألف و1.6 مليون مواطن أوكراني”.

وتنفي موسكو، التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط، استهداف المدنيين عمدًا.

    المصدر :
  • رويترز

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