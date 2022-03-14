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أميركا تتوعّد الصين: سنعاقب أي دولة تحاول مساعدة روسيا

14 - مارس - 2022
نيد برايس (أرشيفية من رويترز)

نيد برايس (أرشيفية من رويترز)

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في وقت تراقب أميركا عن كثب إمكانية مساعدة الصين لروسيا اقتصادياً وعسكرياً في حربها في أوكرانيا، بحسب ما أكدت الخارجية الأميركية، أوضح الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن واشنطن أبلغت الصين أنها لن تصمت إذا قدمت مساعدات إلى روسيا.

وأكد برايس، أن بلاده ستعاقب أي دولة تحاول مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات، مشيراً إلى أن الأخيرة أصبحت عاجزة عن سداد ديونها الخارجية.

وفي الإطار، أكد البيت الأبيض في بيان، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أبلغ الصين بضرورة التنسيق بشأن أوكرانيا.

والتقى سوليفان اليوم، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانغ جيتشي في روما.

وأعقب اجتماعهما الاجتماع الافتراضي في 15 نوفمبر 2022 بين الرئيس جو بايدن والرئيس شي جين بينغ.

كما أثار سوليفان مجموعة من القضايا في العلاقات الأميركية الصينية، مع مناقشة جوهرية للحرب الروسية في أوكرانيا.

وشددا على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين.

نفي روسي وصيني

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال للصحافيين، اليوم الاثنين، إن روسيا لديها ما يكفي من الموارد العسكرية من أجل إتمام عملياتها العسكرية في أوكرانيا. كما شدد على أن بلاده لم تطلب بأي شكل من الأشكال مساعدات عسكرية من بكين.

جاء ذلك بعد نفي صيني مماثل، حيث نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية جملة وتفصيلا اليوم الاثنين “تلك المزاعم”، مؤكدا أنها عارية من الصحة.

يذكر أن بكين رفضت مراراً أن تندد بالغزو الروسي، محملة حلف شمال الأطلسي المسؤولية عن تفاقم النزاع، عقب توسيع وجوده باتّجاه الشرق الأوروبي.

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