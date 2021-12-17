أميركا تحدد موعد عودة المبعوث الخاص لإيران إلى واشنطن

يعود المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في مطلع ‏الأسبوع، بعد تأجيل المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران حول إنقاذ الاتفاق النووي، اليوم الجمعة.‏

أعلنت عن ذلك نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة.

وتم الإعلان عن توقف في جولة المفاوضات في فيينا، وقال أحد الدبلوماسيين إنه من المقرر استئناف العمل في 27 كانون الأول، بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد.

واستضافت فيينا أخيراً الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها. يذكر أنه انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.

وتركز طهران خلال محادثات فيينا على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.